aA
"Avia Solutions Group" стала компанией, зарегистрированной в Ирландии, сообщила группа компаний авиационных услуг. До этого компания была зарегистрирована на Кипре.
Avia Solutions Group
Avia Solutions Group
© Bendrovės nuotr.

Сообщается, что после переноса главного офиса в столицу Ирландии Дублин, группа компаний стала второй по величине авиакомпанией, зарегистрированной в Ирландии, уступая лишь авиационному гиганту "Ryanair".

"Перенос главного офиса компании в Ирландию был стратегически важным шагом, связанным с нашими планами по дальнейшему расширению. Ирландия является одним из авиационных центров, здесь расположены многие авиационные компании, поэтому, будучи ближе к авиационному сообществу, мы сможем быстрее осуществлять планы по развитию группы и сохранить лидерство на рынке", — сказал генеральный директор "Avia Solutions Group" Йонас Янукенас.

Статьи по теме:
Avia Solutions Group в Абу-Даби будет обслуживать самолеты Wizz Air
Выручка Avia Solutions Group в этом году увеличилась в два раза до 781 млн евро

По его словам, крупнейшие мировые институциональные инвесторы из США и Европы приобрели финансовые инструменты компании на Дублинской фондовой бирже, что также послужило причиной выбора Ирландии.

Действующий в Литве один из глобальных сервисных центров Avia Solutions Group продолжит свою работу в качестве центра обслуживания и управления группы компаний, поэтому сотрудники Avia Solutions Group, работающие в литовском представительстве, не почувствуют никаких изменений.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Avia Solutions Group расширяется в США

Контролируемая предпринимателем Гедиминасом...

Эксперты и жители Литвы выбрали самых влиятельных экономистов и предпринимателей: кто попал в список

Delfi продолжает публиковать результаты...

TOP новостей

Разница в зарплатах между регионами растет: в 2022 году отрыв достиг 390 евро

Средняя месячная зарплата брутто в Литве (без учета...

Фракция "крестьян" обратится в Конституционный суд из-за признания Ландсбергиса главой страны

Фракция Литовского союза крестьян и зеленых начала...

Сеть магазинов Lidl сообщает о времени работы на Пасху

В первый день Пасхи, 9 апреля, все магазины сети Lidl...

Предупреждение: в Вильнюсе есть два моста в аварийном состоянии

Месяц назад в Литве сообщили о том, что в Кедайняе...

Готовьтесь к развлечениям: в Вильнюсе начинается ярмарка Казюкас

В пятницу в Вильнюсе начинается ярмарка Казюкас . Она...