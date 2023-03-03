Сообщается, что после переноса главного офиса в столицу Ирландии Дублин, группа компаний стала второй по величине авиакомпанией, зарегистрированной в Ирландии, уступая лишь авиационному гиганту "Ryanair".

"Перенос главного офиса компании в Ирландию был стратегически важным шагом, связанным с нашими планами по дальнейшему расширению. Ирландия является одним из авиационных центров, здесь расположены многие авиационные компании, поэтому, будучи ближе к авиационному сообществу, мы сможем быстрее осуществлять планы по развитию группы и сохранить лидерство на рынке", — сказал генеральный директор "Avia Solutions Group" Йонас Янукенас.

По его словам, крупнейшие мировые институциональные инвесторы из США и Европы приобрели финансовые инструменты компании на Дублинской фондовой бирже, что также послужило причиной выбора Ирландии.

Действующий в Литве один из глобальных сервисных центров Avia Solutions Group продолжит свою работу в качестве центра обслуживания и управления группы компаний, поэтому сотрудники Avia Solutions Group, работающие в литовском представительстве, не почувствуют никаких изменений.