Августовский товарооборот группы Apranga стал рекордным

Компания сообщила через биржу, что в январе-августе текущего года розничный товарооборот сети группы Apranga (с учетом НДС) составил 204,5 млн евро, что 13,7% больше, чем за соответствующий период 2022 года.

Товарооборот сети группы Apranga в январе-августе этого года, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, в Литве вырос на 13,5%5, в Латвии – на 12,2%, в Эстонии – на 17,0%.