Августовский товарооборот группы Apranga стал рекордным

Компания сообщила через биржу, что в январе-августе текущего года розничный товарооборот сети группы Apranga (с учетом НДС) составил 204,5 млн евро, что 13,7% больше, чем за соответствующий период 2022 года.
Товарооборот сети группы Apranga в январе-августе этого года, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, в Литве вырос на 13,5%5, в Латвии – на 12,2%, в Эстонии – на 17,0%.
В настоящее время группа Apranga в странах Балтии управляет сетью из 164 магазинов (97 в Литве, 43 в Латвии и 24 в Эстонии) общей площадью 88,5 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года площади магазинов сократились на 2,2%.