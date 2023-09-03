03 сентября 2023 г. 07:46

Августовский товарооборот группы Apranga стал рекордным

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Розничный товарооборот (с НДС) сети группы Apranga в августе этого года составил 29,4 млн евро, что на 8,6% больше, чем за соответствующий период 2022 г. Это рекордный оборот за месяц в истории группы Apranga.

Компания сообщила через биржу, что в январе-августе текущего года розничный товарооборот сети группы Apranga (с учетом НДС) составил 204,5 млн евро, что 13,7% больше, чем за соответствующий период 2022 года.

Товарооборот сети группы Apranga в январе-августе этого года, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, в Литве вырос на 13,5%5, в Латвии – на 12,2%, в Эстонии – на 17,0%.

В настоящее время группа Apranga в странах Балтии управляет сетью из 164 магазинов (97 в Литве, 43 в Латвии и 24 в Эстонии) общей площадью 88,5 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года площади магазинов сократились на 2,2%.

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