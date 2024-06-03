AutoTyrimai: в мае регистрация новых легковых автомобилей увеличилась менее чем на 2%

В мае среди личных автомобилей (M1) наиболее популярными были модели: Toyota Yaris Cross (199 ед.), Kia Sportage (170 ед.) и Volkswagen Tiguan (165 ед.). Среди легковых коммерческих (N1) наиболее популярные модели – Renault Master (36 ед.) и Toyota Hilux (22 ед.).

В прошлом месяце в Литве среди новых автомобилей лидировала марка Toyota (657 ед.), на втором месте – Škoda (430 ед.), на третьем – Kia (345 ед.). Среди престижных марок лидировали BMW и Volvo (по 76 ед.).

В мае регистрация личных автомобилей (M1) увеличилась на 5,6 проц., до 2 846 ед., тем временем объемы легковых коммерческих транспортных средств (N1) снизились на 31,1 проц., до 209 ед.

Объем быстрого реэкспорта в прошлом месяце был невелик: к концу месяца было снято с учета 17 зарегистрированных новых автомобилей (в том числе 8 Kia и 3 Mercedes-Benz), еще 15 будут сняты с учета в ближайшее время.

В прошлом месяце был зарегистрирован 171 электромобиль (EV), это на 26,6 проц. больше, чем год назад. Самая популярная модель – Volkswagen ID.4 (23 ед.). В мае прошлого года были зарегистрированы 233 электромобиля.

Как указывается в сообщении AutoTyrimai, в январе-мае 2024 г. в Литве зарегистрировано 13 420 новых легковых автомобилей – на 4,1 проц. больше, чем за тот же период прошлого года (12 887 ед.).

В этом году уже зарегистрировано 766 электромобилей, это на 13,7 проц. меньше, чем за тот же период прошлого года (888 ед.), их доля на рынке снизилась до 5,7 проц. (в 2023 г. – 6,9 проц.).