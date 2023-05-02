Масштабы быстрого реэкспорта в прошлом месяце оставались низкими: всего 20 зарегистрированных новых автомобилей (из них – 14 "Volkswagen" и 2 "Ford") были сняты с учета до конца месяца, еще 18 будут сняты с учета в ближайшее время.

В апреле регистрация личных автомобилей (M1) сократилась всего на 0,2 проц., до 2 347 ед., тем временем объемы легковых коммерческих транспортных средств (N1) увеличились всего на 0,4 проц., до 261 ед.

В прошлом месяце в Литве среди новых автомобилей лидировала марка "Volkswagen" (503 ед.), на втором месте – "Toyota" (377 ед.), на третьем – "Škoda" (283 ед.). Среди престижных марок лидировала "Audi" (105 ед.).

В апреле среди личных автомобилей (M1) наиболее популярными были модели: "Volkswagen T-Cross" (117 ед.), "Volkswagen Tiguan" (107 ед.) и "Toyota RAV4" (102 ед.). Среди легковых коммерческих (N1) наиболее популярная модель – "Renault Master" (42 ед.), "Volkswagen Caddy" и "Volkswagen Crafter" (по 35 ед.).

В прошлом месяце было зарегистрировано 206 электромобилей (EV), это на 116,8 проц. больше, чем год назад. Самая популярная модель – "Nissan Leaf" (25 ед.). В апреле 2022 г. было зарегистрировано 95 электромобилей.

В январе-апреле в Литве зарегистрирован 9 861 новый легковой автомобиль – на 0,1 проц. больше, чем за тот же период прошлого года (9 879 ед.).