Austrian Airlines восстановит рейсы из Вильнюса в Вену

Планируется, что будут выполняться еженедельные рейсы между Вильнюсом и Веной. Первый рейс с обратным направлением намечен на 26 марта 2023 года, сообщил оператор аэропортов в Литвы Lietuvos oro uostai.

В данный момент из Вильнюса в Вену также летает ирландская авиакомпания Ryanair.