Austrian Airlines восстановит рейсы из Вильнюса в Вену

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Австрийская авиакомпания Austrian Airlines с марта следующего года восстановит рейсы из Вильнюсского аэропорта в столицу Австрии - Вену. Полеты в этом направлении компания приостановила во время пандемии коронавируса – с марта 2020 года.
Планируется, что будут выполняться еженедельные рейсы между Вильнюсом и Веной. Первый рейс с обратным направлением намечен на 26 марта 2023 года, сообщил оператор аэропортов в Литвы Lietuvos oro uostai.
В данный момент из Вильнюса в Вену также летает ирландская авиакомпания Ryanair.
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