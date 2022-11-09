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Австрийская авиакомпания Austrian Airlines с марта следующего года восстановит рейсы из Вильнюсского аэропорта в столицу Австрии - Вену. Полеты в этом направлении компания приостановила во время пандемии коронавируса – с марта 2020 года.
Austrian Airlines восстановит рейсы из Вильнюса в Вену
© A.Didžgalvio nuotr.

Планируется, что будут выполняться еженедельные рейсы между Вильнюсом и Веной. Первый рейс с обратным направлением намечен на 26 марта 2023 года, сообщил оператор аэропортов в Литвы Lietuvos oro uostai.

В данный момент из Вильнюса в Вену также летает ирландская авиакомпания Ryanair.

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