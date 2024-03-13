Auga Group приступила к производству биометана

"У нас уже есть возможность производить зеленый газ в регионах, где можно обеспечить достаточный спрос на сырье, а произведенный газ впоследствии можно успешно коммерциализировать на местном или международном рынке", – цитируется председатель правления Auga Group Кястутис Ющюс в пресс-релизе.

Как сообщается в пресс-релизе, произведенный в Литве зеленый газ будет продаваться на рынке Германии. Три проектные мощности биометановых станций позволяют производить 61 тыс. мегаватт-часов газа в год.

По словам К. Ющюса, несмотря на то что устойчивые технологии или продукты, такие как производство биометана из вторичного сырья, полученного в результате сельскохозяйственной деятельности, требуют инвестиций, тем не менее они обеспечат новый стабильный источник дохода для группы компаний.