Audimas Supply увольняет 28 работников

"В ответ на несостоявшийся контракт с заказчиком нам необходимо оптимизировать процессы в целях обеспечения прибыльности компании. Это неизбежный шаг для роста конкурентоспособности Audimas Supply. В Литве мы продолжаем развивать и поддерживать рабочие места высококвалифицированных специалистов. Производственные процессы мы концентрируем за пределами Литвы", – сообщила в пресс-релизе директор компании Инга Думбляускене.

"По мере того, как меняются тенденции текстильного рынка в Западной Европе, меняются и объемы заказов швейных товаров. Мы готовы реагировать на изменения рынка и предпринимать шаги, чтобы сохранить гибкость и сосредоточиться на прибыльности", — сказала И. Думбляускене.

ЗАО Audimas Supply — одно из предприятий группы АО Audimas, занимающееся производством спортивной одежды и одежды для отдыха на заказ для европейских и литовских предприятий.