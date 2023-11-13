Audimas Supply увольняет 28 работников

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock
После расторжения договора с одним из клиентов компании Audimas Supply сообщает сокращении производственных мощностей в Литве и сосредоточенности на производстве в Молдове и Украине.

"В ответ на несостоявшийся контракт с заказчиком нам необходимо оптимизировать процессы в целях обеспечения прибыльности компании. Это неизбежный шаг для роста конкурентоспособности Audimas Supply. В Литве мы продолжаем развивать и поддерживать рабочие места высококвалифицированных специалистов. Производственные процессы мы концентрируем за пределами Литвы", – сообщила в пресс-релизе директор компании Инга Думбляускене.

"По мере того, как меняются тенденции текстильного рынка в Западной Европе, меняются и объемы заказов швейных товаров. Мы готовы реагировать на изменения рынка и предпринимать шаги, чтобы сохранить гибкость и сосредоточиться на прибыльности", — сказала И. Думбляускене.
ЗАО Audimas Supply — одно из предприятий группы АО Audimas, занимающееся производством спортивной одежды и одежды для отдыха на заказ для европейских и литовских предприятий.

О массовом увольнении работников каунасское предприятие Audimas Supply по пошиву одежды сообщило Службе занятости в августе.

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