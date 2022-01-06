Президент Литовской ассоциации экспедиторов и логистов Lineka Эдмундас Даукантас говорит, что Казахстан и до этой поры был проблемным регионом, однако волнения повлияют на всю логистическую цепь и импортирующий бизнес.

"Казахстан уже несколько лет является проблемным местом. Они с большим трудом управляются со всеми потоками грузов - как железнодорожными, так и сухопутными, если я не ошибаюсь, с 2019 года там вечные проблемы с заторами на стыке границ. Поэтому, что бы там ни случилось, такого рода события процессы не облегчат, если иметь в виду, что Казахстан является главной страной транзита между Китаем и Европой", - сказал BNS Даукантас.

Он прогнозирует, что грузы будут сильно опаздывать.

"Думаю, понадобится несколько недель, чтобы мы поняли, какими будут последствия этого всего", - добавил он.

Генеральный секретарь Международного альянса транспорта и логистики Повилас Дрижас также сказал BNS, что литовские перевозчики пока не располагают достаточной информацией, чтобы дать надлежащую оценку ситуации в Казахстане.

"Пока мы проверяем с предприятиями. Нам известно о паре случаев, когда груз не был доставлен заказчикам, по всей видимости, из-за сложившейся ситуации, но точной информации сейчас у нас нет. Там отключен интернет и остановилась вся коммуникация", - сказал Дрижас.

Представитель Литовских железных дорог Мантас Дубаускас сказал BNS, что компания пристально следит за ситуацией в Казахстане, однако пока проблем не ощутила.

"Мы возим в Казахстан очень небольшие грузы замороженной продукции из Клайпедского порта. От своих клиентов мы пока не получали никаких известий о каких-то изменениях", - сказал Дубаускас.

По его словам, поезда из Китая через Казахстан и Литву в Европу пока следуют, как и раньше.

В выходные в Казахстане начались протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ. Начавшиеся в городе Жанаозен демонстрации впоследствии перекинулись на другие районы и переросли в массовые беспорядки - столкновения с полицией и штурм зданий государственных учреждений.