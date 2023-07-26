Ассоциация: с 1 июля в Литве закрылись 34 аптеки

"С 1 июля 34 сетевые аптеки приостановили деятельность или закрылись, а также сократили рабочее время более чем на 4,5 тыс. часов в неделю. Если перевести эти часы в часы работы аптек, получится 64 аптек, работающие полный рабочий день.
Кроме того, аптеки принимают решения не только о сокращении рабочего времени, но и о прекращении работы по субботам и воскресеньям – только по воскресеньям после 1 июля не работают более 150 аптек, и есть вероятность, что это число будет расти", - говорится в сообщении ассоциации.
Как известно, с 1 июля вступили в силу требования Закона о фармации, предусматривающие, что аптекарь должен физически работать в аптеках в течение всего рабочего времени. До этого в некоторых литовских аптеках хотя бы часть дня работал фармакотехник, но удаленно курировался аптекарем. После вступления в силу новых требований Закона о фармации такая возможность для работы фарматехников осталась только в селах и малых городах с населением не более 3 тыс. человек, но и здесь могут продолжать работать в таком режиме только те фарматехники, которые закончили обучение до 2006 года.
На прошлой неделе Минздрав сообщил, что с 1 июля закрылись только 4 аптеки.
"Данные Государственной службы по контролю за лекарствами (ГСКЛ) показывают, что с 1 июля текущего года по всей стране прекратили работу 4 аптеки, то есть 3 аптеки из 197 действующих в Каунасе (сейчас действуют – 194) и 1 аптека из 19 действующих в Тельшяй (сейчас действуют – 18)", - указало министерство.
Однако К. Неманюте-Гаге сказала, что, когда речь идет об аптеках, которые закрылись после 1 июля, необходимо оценить тот факт, что приостановка или закрытие аптеки автоматически не означает аннулирование лицензии аптеки, так как это отдельные процессы, требующие времени.
"Аптеки обязаны уведомлять Государственную службу по контролю за лекарствами только в случае, если они не работают более 30 дней, а срок отзыва лицензии составляет до 3 лет", - отметила она.
В свою очередь Минздрав указал, что по данным Всемирной организация здравоохранения за 2019 г., сеть аптек в Литве является одной из самых плотных в Европейском союзе. В Литве на 100 тыс. жителей приходится 47 аптек, в то время как в среднем по ЕС – 31 аптека. Количество аптек в Литве в последние годы оставалось стабильным: в 2020 и 2021 годах в стране работало 1 344 аптеки, в прошлом году – 1363 аптеки.