Ассоциация: с 1 июля в Литве закрылись 34 аптеки

"С 1 июля 34 сетевые аптеки приостановили деятельность или закрылись, а также сократили рабочее время более чем на 4,5 тыс. часов в неделю. Если перевести эти часы в часы работы аптек, получится 64 аптек, работающие полный рабочий день.

Кроме того, аптеки принимают решения не только о сокращении рабочего времени, но и о прекращении работы по субботам и воскресеньям – только по воскресеньям после 1 июля не работают более 150 аптек, и есть вероятность, что это число будет расти", - говорится в сообщении ассоциации.

Как известно, с 1 июля вступили в силу требования Закона о фармации, предусматривающие, что аптекарь должен физически работать в аптеках в течение всего рабочего времени. До этого в некоторых литовских аптеках хотя бы часть дня работал фармакотехник, но удаленно курировался аптекарем. После вступления в силу новых требований Закона о фармации такая возможность для работы фарматехников осталась только в селах и малых городах с населением не более 3 тыс. человек, но и здесь могут продолжать работать в таком режиме только те фарматехники, которые закончили обучение до 2006 года.