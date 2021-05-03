"Этого дня ждали все торговцы, все рынки, которые до сих пор не могли работать. Настроение хорошее, люди должны начать работать, ведь живут они на пособие. В понедельник увидим, сколько из них откроется", – сказала Сорокене.

По ее словам, торговцы готовы выполнить установленные требования безопасности.

"Это достаточно жесткие требования, люди, у которых будет возможность подготовиться, подготовятся. По нашей информации, все ждут открытия торговли, готовы и руководители рынков", – сказала Сорокене, заметив, что люди получали минимальную финансовую помощь.

"Помощь была минимальной, люди получали небольшие субсидии. 300 евро - одноразовая субсидия для погашения аренды и 260 евро ежемесячного пособия для самозанятых - это минимальная помощь на содержание бизнеса", – напомнила она.

Этот год, по ее словам, будет "очень тяжелым".

"Конечно, будут большие убытки. Большая часть товаров на рынке - сезонная, их сейчас продать не смогут, ведь нужны летние товары. Покупатели привередливые, ищут модные товары, мы были закрыты полгода, за это время мода сменилась, сменился спрос, значит, будут убытки", – сказала Сорокене.

"Этот год будет очень тяжелым. Выбраться бы из долгов, а о прибыли и говорить пока рано", – прибавила она.

С 3 мая в Литве могут работать все торговые места.