Генсекретарь ассоциации Зенонас Буйвидас утверждает, что в транспортном секторе всегда ощущалась нехватка водителей, но особо сложная ситуация сложилась с января этого года, когда вступили в силу новые ограничения и на работу в Литву за год могут прибыть лишь 11,6 тыс. водителей из третьих стран.
"Очевидно, что это слишком маленькая цифра – это не удовлетворяет рынок транспортного сектора. Так, например, только в январе и феврале уже использовано более 30% квоты – из-за границы уже прибыли работать 4042 водителя дальних рейсов, а в ближайшие несколько месяцев оставшиеся цифры просто растают", – отметил в пресс-релизе Х. Буйвидас.
По его словам, ситуацию осложняет то, что для соблюдения требований Пакета мобильности водители должны будут возвращаться каждые четыре недели в страну регистрации. Это означает, что компаниям придется нанимать гораздо больше водителей, чтобы выполнить это требование и организовать смену.
В данный момент количество работников, которых ищет транспортный сектор, составляет 15,6% рабочих мест в Литве.
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