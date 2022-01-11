aA
Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте во вторник проведет видеовстречу с министром Совета по национальному развитию Тайваня Мингом-Хсином Кунгу и обсудит стимулирование бизнеса и учреждение торгового представительства Литвы в Тайпее.
Армонайте обсудит с министром Тайваня меры по стимулированию бизнеса
© DELFI / Julius Kalinskas

По информации министерства, Литва заинтересована в привлечении инвестиций из Тайваня, а также хочет увеличить объемы торговли с этим островом. Планируется, что предприятия Литвы в ближайшее время смогут попасть на одну из крупнейших торговых платформ Тайваня - PC Home - и начать электронную торговлю на тайваньском рынке.

Статьи по теме:
СМИ: из-за разногласий с Китаем лазерный сектор Литвы может сократиться вдвое  (18)
США поддержали ЕС и Литву в конфликте с Китаем  (6)

В 2020 году экспорт Тайваня составил 19 млн евро (около 0,1% от всего литовского экспорта), а импорт из Тайваня - 66 млн евро (0,2% от всего импорта).

Осенью прошлого года, после открытия в Вильнюсе торгового представительства Тайваня, Китай оценил такие действия как попытку действовать в качестве независимого государства, хотя остров считается неотделимой частью Китая.

Из-за этого были остановлены грузовые поезда из Китая в Литву, прекращена выдача разрешений на экспорт продовольствия, снижены лимиты по кредитам для литовских предприятий, кроме того, Литва на некоторое время была вычеркнута из таможенных систем Китая.

Представительство Тайваня в Литве на прошлой неделе подтвердило, что в ближайшее время Тайвань планирует инвестировать в стране 200 млн долларов США (около 176,7 млн евро).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

40% литовских предприятий столкнулись с трудностями из-за действий Китая (11)

После прекращения Китаем экономических связей с Литвой...

Тайвань намерен инвестировать в Литве 200 млн долларов (29)

Тайваньское представительство в Литве подтвердило,...

TOP новостей

Уровень жизни в Литве быстро поднимается до европейского: прогресс обусловят 4 фактора (15)

Экономическая деятельность и благосостояние в Литве в...

Счета за отопление поразили жителей: за декабрь больше 200 евро, что ждет в январе? (31)

Жители Литвы , получившие счета за декабрь называют их...

Коронавирус в Литве: 2680 новых случаев, 9 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2680 новых...

Писатель Виктор Шендерович заявил об отъезде из России из-за конфликта с Евгением Пригожиным (5)

Писатель-сатирик и публицист Виктор Шендерович...

Скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли (1)

Спикер Европарламента Давид Сассоли в декабре был...