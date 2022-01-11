Армонайте обсудит с министром Тайваня меры по стимулированию бизнеса

По информации министерства, Литва заинтересована в привлечении инвестиций из Тайваня, а также хочет увеличить объемы торговли с этим островом. Планируется, что предприятия Литвы в ближайшее время смогут попасть на одну из крупнейших торговых платформ Тайваня - PC Home - и начать электронную торговлю на тайваньском рынке.
В 2020 году экспорт Тайваня составил 19 млн евро (около 0,1% от всего литовского экспорта), а импорт из Тайваня - 66 млн евро (0,2% от всего импорта).
Осенью прошлого года, после открытия в Вильнюсе торгового представительства Тайваня, Китай оценил такие действия как попытку действовать в качестве независимого государства, хотя остров считается неотделимой частью Китая.
Из-за этого были остановлены грузовые поезда из Китая в Литву, прекращена выдача разрешений на экспорт продовольствия, снижены лимиты по кредитам для литовских предприятий, кроме того, Литва на некоторое время была вычеркнута из таможенных систем Китая.
Представительство Тайваня в Литве на прошлой неделе подтвердило, что в ближайшее время Тайвань планирует инвестировать в стране 200 млн долларов США (около 176,7 млн евро).
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