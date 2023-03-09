"Мы хотим видеть больше Италии в Литве и больше Литвы в Италии. Двусторонний товарооборот между Литвой и Италией в прошлом году достиг 2,8 млрд. евро прямые итальянские инвестиции в Литве составили около 47 млн. евро – мы видим большой потенциал для роста. Особое значение имеют отрасли, создающие высокую добавленную стоимость – это науки о жизни, инженерная и оборонная промышленность, финансы, космические технологии и возобновляемая энергетика", – сказала министр экономики и инноваций А. Армонайте.

В ходе визита министр также встретилась с руководителями итальянского промышленного гиганта "Leonardo S.p.A.". Компания работает в сфере авиации, обороны и безопасности. Планируется, что представители компании 25-26 апреля в Вильнюсе примут участие в мероприятии "Baltic Miltech Summit".

В международной конференции в Вильнюсе участие примут предприятия оборонной промышленности, политики, научно-исследовательские центры и новаторы из Литвы, Балтийского региона и других стран НАТО и Европейского союза.