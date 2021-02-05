Аргументы министра энергетики Литвы по БелАЭС для Латвии и части экспертов кажутся неубедительными

Латвийские власти считают, что, возможно, Д. Крейвис, путает физические и коммерческие потоки. Литовский регулятор энергосектора пока не ознакомился с данными, предоставленными министром, однако предупредил, что при нарушении "антиостровецкого закона" нарушителям будут грозить санкции.

Эксперт в сфере энергетики, бывший председатель Комиссии по регулированию и ценам в энергетике Видмантас Янкаускас считает, что в данном случае следует смотреть на то, кто с кем заключил договора, но он подчеркнул, что по нынешним мощностям БелАЭС производит достаточно малую долю совокупного портфеля производства в Беларуси.

"Речь идет о том, что мы и латыши закупили электроэнергию у России, и эта электроэнергия была не российская, а белорусская. Когда мы говорим о таких вещах, в энергетике мы обычно смотрим – у кого с кем договор: с россиянами или с посредником, который закупил электроэнергию у России, есть ли там действительно электроэнергия из Беларуси" – пояснил BNS В. Янкаускас.

"БелАЭС составляет, возможно, 5%, а возможно и 10% всей электроэнергии, производимой в Беларуси. Это действительно небольшая часть, у них достаточно и других электростанций, работающих на газе", – сказал он.

Российскую электроэнергию в Латвию импортирует дочерняя компания "Интер РАО" - Inter RAO Latvija. По словам представителя Inter RAO Lietuva Йозаса Рузгиса, всю электроэнергию компания закупает в России.

"В договорах написано, что это электроэнергия, производимая в России, она продается на Рижской бирже", – сказал BNS Й. Рузгис.

"Интер РАО" подтвердила BNS, что в январе избыток белорусской электроэнергии реально был экспортирован в Украину. Оператор сети электропередачи этой страны "Укрэнерго" указал, что с ночи 13 января, когда первый реактор БелАЭС начал действовать в обычном режиме, электроэнергию начали экспортировать в Украину.

Между тем, представитель латвийского правительства утверждает, что согласно утвержденной осенью прошлого года регуляторами Латвии и Эстонии трехсторонней методике торговли электроэнергией с третьими странами торговля белорусской электроэнергией в Латвии невозможна. Литва не утвердила эту методику.

"По нашей системе невозможно попадание на латвийскую сторону белорусской электроэнергии. Поэтому, если она не попадает в Латвию, то она не может быть и в системе NordPool", – заявил на этой неделе литовскому телеканалу LRT заместитель госсекретаря латвийского правительства Эдийс Шайцанс.

Он предположил, что, возможно путаются физические и коммерческие потоки электроэнергии.

"Я не знаком с расчётами, мы ничего не получали от своих партнеров, но можем предположить, что путают физические и коммерческие потоки", – сказал он.

Председатель литовского регулятора – Государственной службы регулирования энергетики Ренатас Поцюс утверждает, что применяемая Латвией методика торговли не предотвращает попадание электроэнергии с БелАЭС в Литву.

"Эти мощности, которые находятся в литовско-белорусской перемычке ЛЭП, оцениваются путем установления пропускной способности на латвийско-российской границе", – сказал он BNS.

По словам главы комиссии, физические потоки электроэнергии, которые попадают из Беларуси в Литву, не должны отдаваться для коммерческой торговли в Латвии, поскольку теоретически эта электроэнергия может закупаться на Рижской бирже.

"По тому, как на сегодняшний день сконструирована методика, это может иметь место. Существенное послание заключается в том, что мы хотим сказать – сегодняшняя методика не предотвращает путь белорусской электроэнергии", – сказал Р. Поцюс.

В четверг на заседании Комитета Сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что по его данным, половина поступающей в Литву и потребленной здесь электроэнергии третьих стран в данный момент производится на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. По его словам, Литва уже заплатила за электроэнергию с этой станции почти 4 млн евро.

Д. Крейвис отметил, что физически белорусская электроэнергия поступает через литовско-белорусскую перемычку ЛЭП, однако даже если Литва не торгует ею, то такое же ее количество закупается в Латвии, которая импортирует электроэнергию из России.

"Если перевести в деньги, то это почти 4 млн евро, и если так будет продолжаться и далее, то за год будет 120 млн евро", – подчеркнул министр.

Он основывался на данных литовской компании Litgrid, согласно которым с 1 по 18 января в Литву попало 33 млн киловатт-часов белорусской электроэнергии – 17,5% всего количества закупаемой Латвией "российской электроэнергии", а с 21 по 31 января поток белорусской электроэнергии в Литву вырос до 71 киловатт-часа и это составило уже 50% закупаемого Латвией количества.

По данным Litgrid, количество российской электроэнергии, попадающей в Литву через Латвию, соответствует сумме физического потока, проходящего через латвийско-литовскую и литовско-белорусские перемычки ЛЭП. Иначе говоря, Россия закупает белорусскую электроэнергию, закупает ее в Латвии, а Литва ее импортирует и потребляет.

Данные Litgrid говорят о том, что, если Латвия и далее будет также торговать с Россией, то годовой объем такого импорта составит 7,1 млрд киловатт-часов, из которых 5 млрд киловатт-часов придется на литовско-белорусские линии.