Аренда жилья в Литве не всем по карману, есть предложение ввести максимальные расценки

Рута из Вильнюса после работы активно ищет жилье для аренды. Девушка ищет 1,5–2-комнатную квартиру недалеко от Старого города.

"Я занимаюсь интенсивными поисками жилья уже 2–3 недели. Было несколько предложений, были среди них и очень интересные, например, помочь с ремонтом, тогда и цена будет ниже. Мы думали об этом", – сказала Рута Гинюнайте.

Рута с другом хотят найти жилье за 500–550 евро, но уместиться в эти рамки сложно.

"В Каролинишкес была 2-комнатная квартира за 400 евро, сейчас цена на нее 600–650 евро", – рассказала девушка.

Цены на жилье в крупных городах не по карману не только молодежи. Согласно подсчетам, за год аренда в Вильнюсе подорожала на треть, раньше подорожание составляло всего несколько процентов.

"Когда появились беженцы из Украины, приезжие из Беларуси, количество предложений иссякло, спрос стал огромным, это вызвало рост цен на аренду", – сказал аналитик Арнольдас Антанавичюс.

Часть политиков видит лишь один выход - контроль цен.

"Право человека - иметь крышу над головой, которая была бы гарантирована, в противном случае у нас появятся люди, которые будут жить под мостами", – сказал Палуцкас.

Регулирование цен означало бы вмешательство в свободный рынок. Такая идея министру финансов не нравится.

"Цены в условиях рыночной экономике устанавливает рынок, любое искусственное регулирование попахивает прошлым", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.

Максимальные цены на аренду установлены примерно в 20 странах. Например, в части земель Ирландии цены не могут увеличиваться больше чем на 4% в год, в Чехии – больше чем на 20% за три года, в Эстонии цены на аренду можно увеличивать только на конкретную сумму или с учетом особого индекса.

Литва не была бы первой страной, ограничившей повышение цен, но экономист Жигимантас Маурицас сказал, что нет ни одной страны, где бы жители были довольны таким регулированием.

"Все время появляется много вызовов или "тень" растет, да и качество жилья ухудшается. Вообще сейчас выбор значительно снизился", – сказал экономист.

Неясно, как выглядел бы такой механизм в Литве. Палуцкас видит две возможности: максимальные цены будет устанавливать правительство, якобы это позволяет Гражданский кодекс; или муниципалитеты - для этого нужны были бы изменения в законе.

"Когда говорят, что в год стоимость аренды не может увеличиться больше чем на 10-15%. Или с учетом инфляции, или с учетом роста зарплат. Есть разные механизмы", – сказал Палуцкас.

Уже сейчас на рынке аренды есть немало тайн. Не все сдают жилье официально и платят налоги. Эксперты опасаются, что политики приведут к еще большему увеличению "тени".

"У нас это, скорее всего, стало бы поводом к увеличению "тени". Человек может сказать арендатору – не нравится цена, расторгаем договор, найдутся другие желающие", – сказал Антанавичюс.

По данным ГНИ, растут на рынке не только цены, но и число людей, которые сдают жилье. В этом году за счет аренды жители Литвы уже заработали на 7 млн. евро больше, чем в 2019 году.