Арена Avia Solutions Group больше не будет принимать наличные во время расчета

Самый популярный способ расчета в Литве - безналичный. По данным Центробанка, точкой перелома можно считать 2021 г., когда литовцы впервые осуществили больше безналичных расчетов, чем наличных.

Исследование, проведенное банком Citadele, показало, что в Литве и Латвии жители платят за товары и услуги картами в 70%, а в Эстонии – в 80% случаев. Лидером безналичного расчета в Европе остается Швеция, где наличные используют, по данным Riksbank, всего в 7,5% случаев.

"Кафе арены отличается от обычных баров и ресторанов. Здесь большое число клиентов надо обслужить в короткий срок – перед мероприятием, а потом во время перерыва. Поэтому даже при сокращении времени расчета на несколько секунд, удастся обслужить больше клиентов", – сказал глава Avia Solutions Group Андрюс Жяуберис.