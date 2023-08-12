12 августа 2023 г. 07:48

Арена Avia Solutions Group больше не будет принимать наличные во время расчета

 
ru.DELFI.lt
Arena
Arena
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Вильнюсская арена Avia Solutions Group сообщает, что с 11 августа отказывается от наличного расчета, чтобы ускорить обслуживание, пишет madeinvilnius.lt.

Самый популярный способ расчета в Литве - безналичный. По данным Центробанка, точкой перелома можно считать 2021 г., когда литовцы впервые осуществили больше безналичных расчетов, чем наличных.

Исследование, проведенное банком Citadele, показало, что в Литве и Латвии жители платят за товары и услуги картами в 70%, а в Эстонии – в 80% случаев. Лидером безналичного расчета в Европе остается Швеция, где наличные используют, по данным Riksbank, всего в 7,5% случаев.

"Кафе арены отличается от обычных баров и ресторанов. Здесь большое число клиентов надо обслужить в короткий срок – перед мероприятием, а потом во время перерыва. Поэтому даже при сокращении времени расчета на несколько секунд, удастся обслужить больше клиентов", – сказал глава Avia Solutions Group Андрюс Жяуберис.

В июне Avia Solutions Group представила приложение, с помощью которого гости арены могут сделать заказ из зала, а потом прийти и забрать его, чтобы не стоят в очереди.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии