Apranga выплатит 27,6 млн евро дивидендов

Решение было принято на собрании акционеров в четверг, сообщила Apranga через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Правление предложило выделить на дивиденды 19,9 млн. евро или 0,36 евро на одну акцию. В 2021 году компания не выплачивала дивиденды акционерам.

Чистая прибыль группы в прошлом году составила 10,9 млн долларов - в 2,2 раза больше, чем в 2020 году. Только чистая прибыль компании упала на 9,5% до 3,7 млн. евро

Холдингу MG Investment контролируемой Дарюсом Моцкусом группы MG Group в конце сентября принадлежало 62,3% акций Apranga, компании Моцкуса Minvista - 12,8%, клиентам Swedbank - 6,4% акций.