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Apple стала еще одной крупной компанией, прекращающей продажи в России в ответ на российское вторжение в Украину.
Telefonas Apple iPhone 13 serija
Telefonas Apple iPhone 13 serija
© Unsplash

Производитель айфонов и макбуков заявил, что глубоко озабочен по поводу российского вторжения и выступает в поддержку тех, кто "страдает в результате насилия".

Apple Pay и другие сервисы, такие как Apple Maps, будут ограничены.

Мобильные банковские приложения на русском, такие как приложение банка ВТБ, скоро могут перестать функционировать на устройствах с операционной системой Apple iOS, сообщает агентства РИА.

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На прошлой неделе вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров опубликовал в "Твиттере" открытое письмо к руководству Apple с призывом отрезать Россию от товаров и сервисов компании, а также от App Store.

Ранее Google запретили новостным организациям, финансируемым российским государством, пользоваться рекламными не которыми другими инструментами видео хостинга YouTube.

Google убрал из своего поисковика российского государственного телевещателя RT.

"Мы привержены выполнению всех санкционных требований и продолжим следить за новыми инструкциями", - заявила компания.

Компания Google также сообщила Би-би-си, что пользование Google Pay ограничено в России для тех, кто пользуется услугами банков, попавших под санкции.

Однако Google Pay в России не блокирован. Большинство сервисов Google, таких как поисковик, карты и YouTube в настоящее время продолжают работать в России.

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