Апелляционный суд: Air Baltic не должна платить 16 млн евро FlyLAL

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) 28 июня еще раз отменил определение Вильнюсского окружного суда (ВОС) от 2016 года. По нему Air Baltic должна была заплатить компании FlyLAL 16,121 млн евро.
"Суд установил, что запрещенного соглашения не было, так как ответчики (Air Baltic и Рижский аэропорт – BNS) выполняли необходимые обязательства, установленные правовыми актами Латвии. Поэтому суд отклонил аргументы FlyLAL о том, что Air Baltic применяла хищническую ценовую стратегию, стремилась исказить конкуренцию, устранить (вытеснить) конкурентов с рынка или создать им препятствия на пути на рынок", - сообщил АСЛ.
Этот суд в марте 2020 года уже отменил определение ВОС, однако в феврале этого года Верховный суд Литвы (ВСЛ) вернул дело на пересмотр суду апелляционной инстанции.
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