Антимонопольное ведомство Италии расследует деятельность Vinted

Ведомство начало расследование в июне прошлого года и продолжает его до сих пор. Оно ведется из-за подозрений в том, что первый литовский "единорог" использовал вводящие в заблуждение коммерческие приемы. В компании BNS подтвердили этот факт, но не стали подробно комментировать это или другие расследования, проводимые в отношении компании.

В мае прошлого года французская ассоциация защиты прав потребителей UFC-Que Choisir подала иск против компании, требуя компенсации за убытки, которые клиенты Vinted могли понести из-за того, что, по мнению ассоциации, является применением скрытой комиссией. Судебное разбирательство проходит во французском гражданском суде.

Кроме того, в ноябре 2021 года органы по защите данных Франции, Польши и Литвы начали расследование соблюдения компанией Vinted правил конфиденциальности при обработке персональных данных пользователей. Расследование также продолжается.

В мае этого года Польское управление по конкуренции и защите прав потребителей наказало Vinted штрафом в размере 5,3 млн злотых в связи с чрезмерными требованиями по предоставлению персональных данных и дополнительно взимаемых налогов.

В прошлом году компания Vinted понесла чистые убытки в размере 105 млн евро - в 5 раз больше, чем в 2020 году (21 млн евро), ее доходы достигли 245 млн евро и были на 63%. больше По данным компании, убытки были обусловлены активным ростом.