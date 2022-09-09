Экономист Александр Изгородин говорит, что июльские данные уже не отражают текущую ситуацию. По его словам, вполне вероятно, что в октябре экспорт начнет стагнировать, а в некоторых отраслях - сокращаться.

"Данные хорошие и позитивные, но это уже история, потому что это информация за июль. В июле у нас еще была достаточно стабильная ситуация в энергетическом секторе Европы, но если посмотреть на текущую ситуацию, то она очень осложняется", - сказал BNS в пятницу Изгородин.

"Данные, которые мы видим, обусловлены ростом цен, реальный рост экспорта был бы намного скромнее, а данные старые, июль - это уже красивая история (...) С октября литовский экспорт начнет стагнировать, его объемы будут сокращаться в некоторых сегментах", - добавил он.

По мнению экономиста, это будет обусловлено ухудшением настроений в промышленности еврозоны, потребление в Европе останавливается из-за инфляции. По его словам, высокая цена на электроэнергию также вынудит некоторых производителей временно приостановить свою деятельность.

По данным статистов, несмотря на увеличение общего объема экспорта в июле, экспорт продукции без учета минеральных продуктов за месяц сократился на 5,3%, а только литовского происхождения - на 11,4%.

Вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас считает, что не стоит нервничать по поводу этого замедления экспорта - экономическое здоровье страны хорошее, и снижение в основном обусловлено спадом заказов из Европы, вызванным ценами на энергоносители.

"Однозначно на это влияет энергетика, останавливается производство во многих местах в Европе, где мы производим комплектующие и дополнительные продукты. Литовский бизнес в настоящее время работает на высоком уровне, и эти сокращения вызваны не внутренними, а внешними причинами, такими как инфляция, которая импортируется через энергоресурсы. Когда эта проблема будет решена - а она действительно будет решена - мы вернемся к тому же экспортному потоку, который у нас был", - сказал BNS Дубниковас.

По словам Дубниковаса, экспорт первого квартала, который, по его словам, "вырос в космических цифрах" и которого во втором квартале точно не стоило ожидать, вселяет оптимизм.

"На данный момент рост литовской экономики находится на рекордно высоком уровне, поддерживать такие высокие темпы было бы сложно, особенно в такой ситуации, но в целом экономическое здоровье страны хорошее", — убежден финансовый аналитик .

Департамент статистики сообщил в пятницу, что в июле этого года из Литвы было экспортировано товаров на 3,79 млрд евро - на 14,1% больше, чем в июне. Экспорт товаров литовского происхождения вырос на 12,4% до 2,27 млрд евро, без учета минеральных продуктов он снизился на 11,4%.