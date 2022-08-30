"По сути, у нас остается один сильный инфляционный фактор - это цены на энергоресурсы - дорогой газ и дорогая электроэнергия, все остальные факторы сигнализируют о стремительном снижении инфляции", - сказал BNS во вторник Мачюлис.

По словам экономиста, годовой уровень инфляции составляет 21,1% – это чуть выше ожидаемого, но пик хорошо виден, особенно с учетом уровня месячной инфляции в 0,6%, которая является самой низкой с августа прошлого года.

"Если во все месяцы этого года с начала года цены выросли примерно на 2 процента, то в летние месяцы мы видим, что в июле они выросли всего на 0,8%, в августе, по предварительной оценке, — на 0,6%. Инфляция демонстрирует признаки снижения по сравнению с тем, что мы наблюдали в первой половине года. Годовая инфляция не снизилась, но очевидно, что в оставшиеся месяцы она будет снижаться", - сказал Мачюлис.

По словам Гените-Пикчене, на месячный рост цен, который уже не достигает процента, повлияло более дешевое топливо и сезонные распродажи, а также замедление экономического роста.

"Высокая инфляция задушила рост объемов потребления в Литве, а также до нас дошла волна замедления экономики крупных стран, а рецессионные настроения уже влияют на ожидания рынка сырья", - сказала BNS во вторник экономист INVL Asset Management.

По словам Мачюлиса, инфляция в августе неожиданно выше из-за нескольких факторов, прежде всего из-за цен на продукты питания.

"Основной фактор — цены на продукты питания, они намного дороже, чем год назад, например, молочные продукты подорожали почти на 50%, овощи — примерно на 40%, хлебопродукты, крупы — примерно на 30%", - сказал Н. Мачюлис.

По его словам, снижение инфляции будет вызвано снижением цен на сырье, транспортные услуги, снижением потребления.

"Рост цен будет замедлен или полностью остановлен ослаблением потребления населения. Доходы населения не поспевают за таким ростом цен, мы видим снижение потребительских ожиданий и желания потреблять", - добавил он.

Пикчене прогнозирует, что к концу года годовая инфляция в стране снизится до 17-18 процентов.

"К концу года инфляция точно будет ниже 20 процентов, это будет определяться высокой сравнительной базой, и в долгосрочной перспективе ситуация должна нормализоваться, хотя среднегодовая инфляция все равно будет очень высокой — около 17-18%", — сказала экономист.