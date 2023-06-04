Аналитик: в первый раз за год зафиксировано снижение цен, часть продуктов по-прежнему дорожает

"В мае у нас впервые наблюдался небольшой праздник. Впервые за год корзина товаров подешевела. По сравнению с апрелем – на 3%, это пара евро. Однако по сравнению с ценами за май 2022 года, корзина все еще на 14,7% дороже", – сказал представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.
Однако, по его словам, из 52 товаров 9 уже подешевели, а оставшиеся 43 – подорожали.
По мнению Чепкаускаса, снижение цен на эти 9 продуктов показывает дефляцию. Правда, люди этого пока не ощущают, поскольку цены сравнивают с ценами за прошлый год.
"Что касается подсолнечного масла, можно сказать, что оно дешевле, чем год назад. Тогда оно стоило где-то 3 евро за литр, сейчас 1,80. Но несколько лет назад цена была 79, 90 центов", – рассказал собеседник.
В течение некоторого времени очень дорогим было сливочное масло. Сейчас оно стало дешевле. "Благодаря акциям, потому что производители цены снижать не хотят", – заметил Чепкаускас.
"В Литве, если взглянуть на всю Европу, молоко стало на 20% дешевле, чем год назад. Литва вторая с конца по цене на сырье для молока, но понемногу дешевеют и молочные продукты. Сливочное масло сейчас на 12% дешевле, чем год назад, но если подойдем к прилавку и посмотрим, то не заметим снижения. Но идут акции одна за другой, и если год назад сложно было представить себе скидку в 50–60%, то сейчас это нормально", – сказал он.
Что дает такую возможность?
"Себестоимость продуктов снизилась. Производители молока, скажем, фермеры – из них все выжали. Цены на электричество снизились, горючее дешевеет – все сработало в сторону снижения цен, вот они и могут продавать дешевле, но не хотят снижать цены на прилавке, а зачем? Может, купят", – пояснил Чепкаускас.
"Сливочное масло благодарный продукт для привлечения, ведь, если молоком и кефиром холодильник не забьешь, а масло увидишь в два раза дешевле – берешь 5-6 пачек", – сказал он.
Но есть товары, которые продолжают дорожать.
"Если молочные товары у нас пусть немного, но дешевеют, то продолжают дорожать томатный сок, черный шоколад, чай, хлебобулочные изделия у нас подорожали на 60%, на 50% - сахар", – рассказал специалист.
По словам Чепкаускаса, хлеб - тоже не тот продукт, который покупают впрок.
"Я на этой неделе ем батон. Если мне предложат его за полцены, я все равно куплю один батон, а оборот потеряет как торговец, так и производитель. Вот поэтому тут цены не снижают", – пояснил он.
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