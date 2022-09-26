Аналитик: компенсация на всю потребляемую электроэнергию не способствовала бы измнению привычек людей

"Говорят, что цена на электроэнергию для человека будет около 24 центов. Если это будет сделано для всей электроэнергии, которую мы потребляем, то жители не будут менять свои привычки. Не будут устанавливать солнечные электростанции, экономить, так как подорожание не будет очень болезненным", – сказал ЭЛЬТА М. Дубниковас.

Меры по снижению цены на электроэнергию оправдали бы себя лишь в том случае, если бы одновременно был установлен лимит, превысив который компенсация за использованную электроэнергию уже не применялась бы, считает финансовый аналитик.

"Можно компенсировать людям с наименьшими доходами. Просто, как предложила Президентура, возможно фиксировать даже меньшую цену, чем была предложена, за 150 киловатт-часов, а все остальное оставить по рыночной цене, чтобы все равно привычки менялись. Как энергетически, так и в отношении расходов. Это также способствовало бы обузданию инфляции", – сказал М. Дубниковас.

Президент Гитанас Науседа предлагает зафиксировать до июля будущего года нынешний минимальный электротариф в 24 цента за киловатт-час для всех бытовых потребителей. По подсчетам офиса президента, это обошлось бы примерно на 300 млн. евро больше, чем предварительно планирует компенсировать правительство. На фоне энергетического кризиса государство "может и обязано позволить себе" выделить эти дополнительные средства, считает Президентура.

По подсчетам правительства, которые представила Сейму премьер Ингрида Шимоните, реальная цена на электроэнергию во втором полугодии этого года составляет 46 центов за киловатт-час, а цена, установленная Государственной службой по регулированию энергетики - 33 цента за киловатт-час. Потребители после введения государством компенсации в 9 центов платят 24 ценра за киловатт-час электроэнергии.