Американское агентство в Вильнюсе открыло офис для поддержки беларусов

Помощник администратора USAID Эрин Элизабет Макки, принимавшая участие в открытии офиса, отметила, что поддержка USAID Беларуси, начавшаяся в 1999 году, продолжается и по сей день.

Несмотря на то, что режим Александра Лукашенко закрыл офис USAID в Беларуси в 2021 году, она также подчеркнула, что „пока граждане Беларуси привержены демократии, мы также привержены им“.

В свою очередь временный поверенный в делах США в Беларуси Питер Кауфман подчеркнул, что американский народ признает и приветствует вклад Беларуси в развитие культуры, гуманности, технологий и других сфер в региональном и глобальном масштабе.