Американское агентство в Вильнюсе открыло офис для поддержки беларусов

Помощник администратора USAID Эрин Элизабет Макки, принимавшая участие в открытии офиса, отметила, что поддержка USAID Беларуси, начавшаяся в 1999 году, продолжается и по сей день.
Несмотря на то, что режим Александра Лукашенко закрыл офис USAID в Беларуси в 2021 году, она также подчеркнула, что „пока граждане Беларуси привержены демократии, мы также привержены им“.
В свою очередь временный поверенный в делах США в Беларуси Питер Кауфман подчеркнул, что американский народ признает и приветствует вклад Беларуси в развитие культуры, гуманности, технологий и других сфер в региональном и глобальном масштабе.
„Американский народ поддерживает усилия белорусов по созданию представительного правительства, прав собраний и выражения мнений, свободы выбора, экономических возможностей и отсутствия страха просто быть самим собой“, - цитируется он в сообщении.
С 1992 года правительство США предоставило Беларуси помощь на сумму более 1,1 млрд долларов США. Текущая помощь США Беларуси способствует развитию демократических принципов и прав человека, поддержке независимых СМИ и гражданского общества.