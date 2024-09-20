2024.09.20 16:41

Американское агентство в Вильнюсе открыло офис для поддержки беларусов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
в Вильнюсе открылся офис Агентства США по международному развитию (USAID)
в Вильнюсе открылся офис Агентства США по международному развитию (USAID)
ФОТО: lt.usembassy.gov

В пятницу в Вильнюсе открылся офис Агентства США по международному развитию (USAID), который будет оказывать поддержку белорусам, стремящимся к реализации демократических целей.

Помощник администратора USAID Эрин Элизабет Макки, принимавшая участие в открытии офиса, отметила, что поддержка USAID Беларуси, начавшаяся в 1999 году, продолжается и по сей день.

Несмотря на то, что режим Александра Лукашенко закрыл офис USAID в Беларуси в 2021 году, она также подчеркнула, что „пока граждане Беларуси привержены демократии, мы также привержены им“.

В свою очередь временный поверенный в делах США в Беларуси Питер Кауфман подчеркнул, что американский народ признает и приветствует вклад Беларуси в развитие культуры, гуманности, технологий и других сфер в региональном и глобальном масштабе.

„Американский народ поддерживает усилия белорусов по созданию представительного правительства, прав собраний и выражения мнений, свободы выбора, экономических возможностей и отсутствия страха просто быть самим собой“, - цитируется он в сообщении.

С 1992 года правительство США предоставило Беларуси помощь на сумму более 1,1 млрд долларов США. Текущая помощь США Беларуси способствует развитию демократических принципов и прав человека, поддержке независимых СМИ и гражданского общества.

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