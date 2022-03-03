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Ресторан Grand Duke's больше не будет предлагать своим клиентам российские напитки, среди которых были водка и пиво. Причина - военная агрессия России в Украине, сообщает WGN-TV.
Lietuvių restoranas šalina rusiškus gėrimus / Foto: WGN-TV stopkadrai
Lietuvių restoranas šalina rusiškus gėrimus / Foto: WGN-TV stopkadrai

Андрюсу Буцасу было 14 лет, когда Литва объявила о независимости от СССР, но он помнит, что последовало в ответ. В знак солидарности с Украиной глава литовского ресторана Grand Duke's в городке Даунерс-Гроув изменил меню в своем ресторане.

Литовская семья больше не продает российский алкоголь, а крепкими алкогольными напитками в их ресторане стали дезинфицировать столы и стойку.

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Вместо российских напитков владелец ресторана стал предлагать своим клиентам украинские.

Буцас заверил, что половина суммы от проданных украинских напитков пойдет в фонд помощи Украине.

В ресторане уже были украинские блюда и напитки, но сейчас его владельцы расширяют их ассортимент.

"Я знаю, что это особенно много не изменит, – сказал 1 марта в интервью WGN-TV Буцас. – Мы небольшие, это только пиво и что-то там еще, но для наших клиентов и посетителей это было нечто больше, поскольку у нас много друзей украинцев, вот мы и решили, что это будет хорошим делом".

Владелец ресторана не скрывает, что российские напитки пользовались популярностью, но солидарность с Украиной для него важнее.

"Мы были в такой же ситуации, как Украина, – напомнил Буцас. – Последняя неделя вызвала эти воспоминания. Мы не хотим, чтобы старый Советский Союз вернулся, беспокоимся за Литву, поскольку она может быть следующей, ведь Путин мечтает вернуть страны Балтии".

Он прибавил: "Мы видим умирающих людей, детей, то, чего никто не хочет видеть. Сейчас 21 век – все это безумие, очень жаль".

Литовская семья заверила, что не будет торговать российскими напитками, пока длиться инвазия в Украину.

"Это может затянуться, - признал собеседник. - Но мы приняли это решение".

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