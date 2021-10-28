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Компания Amber Grid, реализующая проект магистрального газопровода (GIPL), соединяющего Литву и Польшу, получила акт о завершении третьего этапа строительства - 27-километрового участка в Алитусском районе.
GIPL dujotiekio statybos
GIPL dujotiekio statybos
© Energetikos ministerija

"У нас есть уже третье подтверждение того, что 130 км газопровода GIPL из 165 км проложены надлежащим образом, качество трубопровода соответствует требованиям правовых актов, трубопровод безопасен и может пропускать запланированные максимальные потоки газа", - отметил в пресс-релизе компании генеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Последний - четвертый этап строительства, а также оборудование станции учета и ограничения давления газа "Сантака" планируется провести в ближайшее время, а акты завершения строительства будут получены до конца текущего года.

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По его словам, строительство газопровода будет окончательно завершено через пару месяцев.

GIPL соединит газовые рынки Литвы, стран Балтии и Финляндии с Европейским Союзом.

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