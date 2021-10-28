"У нас есть уже третье подтверждение того, что 130 км газопровода GIPL из 165 км проложены надлежащим образом, качество трубопровода соответствует требованиям правовых актов, трубопровод безопасен и может пропускать запланированные максимальные потоки газа", - отметил в пресс-релизе компании генеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Последний - четвертый этап строительства, а также оборудование станции учета и ограничения давления газа "Сантака" планируется провести в ближайшее время, а акты завершения строительства будут получены до конца текущего года.

По его словам, строительство газопровода будет окончательно завершено через пару месяцев.

GIPL соединит газовые рынки Литвы, стран Балтии и Финляндии с Европейским Союзом.