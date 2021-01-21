Amber Grid: в морозы потребление газа для производства тепла выросло в 2 раза

С учетом среднесуточной потребности в производстве теплоэнергии, потребление газа выросло с 43 до 78 гиговатт-часов в сутки, свидетельствуют данные оператора системы передачи газа Amber Grid.

"В связи с внезапным падением температуры, природный газ становится первым источником энергии, необходимым для производства теплоэнергии для городов и населения", – отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Немунас Бикнюс.

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В прошлом году в Литве было использовано 25,1 тераватт-часов газа – на 7% больше, чем в 2019 году. Потребителям Латвии, Эстонии и Финляндии было транспортировано 8 тераватт-часов – на 33% больше.

В прошлом году по трубопроводам Amber Grid было транспортировано 58 тераватт-часов газа, что на 4,5% больше, чем в 2019 году.