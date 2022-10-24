Amber Grid: потребление газа в Литве в этом году снизилось на 36%

Сообщается, что причиной снижения потребления газа в основном стало сокращение его потребления крупнейшим потребителем газа в Литве - Йонавским заводом азотных удобрений Achema, который с сентября временно остановил работу.

За девять месяцев этого года в Литву было поставлено почти 30 ТВтч газа, не считая транзита в Калининградскую область, - это на 45% больше, чем в прошлом году за то же время.

Через газопровод в Латвию для нужд других стран Балтии и Финляндии было передано 13,2 ТВтч газа, а для хранения газа в Инчукальнисском подземном газохранилище – в 8 раз больше.

В мае, когда заработало новое соединение газопроводов между Литвой и Польшей – GIPL - к концу сентября было передано 4,2 ТВтч газа, а по соединению GIPL в Литву было передано 1 ТВтч.

За девять месяцев этого года с Клайпедского СПГ-терминала было поставлено 22,7 ТВтч или 77% газа, из Латвии – 2,8 ТВтч или 10%, а из Польши – 3% . 3 ТВтч или 16% газа в январе-марте было транспортировано из Беларуси.

Поскольку Литва с апреля прекратила импорт российского газа, по литовско-белорусскому соединению транспортируется только газ, предназначенный для Калининградской области РФ. Транзит газа в Калининградскую область за девять месяцев достиг 17,6 ТВтч - на 3 меньше, чем за тот же период прошлого года, когда через Литву в Калининград было доставлено 18,2 ТВтч газа.