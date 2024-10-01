Акционер Kesko Senukai Артурас Ракаускас покупает банк

„У нас есть четкая идея и план, как, пользуясь нашим успешным опытом в финансовом секторе, возродить банк к новой жизни с учетом высших стандартов устойчивости и прозрачности, при тесном сотрудничестве с Центробанком Литвы.

PayRay - здоровый и перспективный банк с крепкой командой профессионалов, однако вызовы представляют отношение прежних акционеров к регулирующим требованиям в стране“, – сказал Ракаускас.

По его словам, подробные планы развития банка будут представлены позже, когда будет дано разрешение на покупку.