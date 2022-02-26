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Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в связи с повышенным риском и введенными ограничениями с 26 февраля 2022 года по 26 марта 2022 года отменяются рейсы в Россию и из России.
airBaltic
airBaltic

В официальном сообщении говорится: "Безопасность наших пассажиров и сотрудников является главным приоритетом для airBaltic. airBaltic оценивает текущую ситуацию перед каждым рейсом и следует рекомендациям официальных властей. airBaltic является гибкой авиакомпанией и готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.

Всех пассажиров, которых затронула отмена рейсов, призываем проверить свое бронирование на веб-сайте авиакомпании для получения возмещения или связаться с колл-центром airBaltic по телефону +371 67280422".

Ранее авиакомпания airBaltic была вынуждена прекратить полеты в Украину.

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