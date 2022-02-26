В официальном сообщении говорится: "Безопасность наших пассажиров и сотрудников является главным приоритетом для airBaltic. airBaltic оценивает текущую ситуацию перед каждым рейсом и следует рекомендациям официальных властей. airBaltic является гибкой авиакомпанией и готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.
Всех пассажиров, которых затронула отмена рейсов, призываем проверить свое бронирование на веб-сайте авиакомпании для получения возмещения или связаться с колл-центром airBaltic по телефону +371 67280422".
Ранее авиакомпания airBaltic была вынуждена прекратить полеты в Украину.
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