airBaltic планирует принять на работу более 200 сотрудников

В настоящее время airBaltic предлагает 120 вакансий бортпроводников, по 40 в каждой из балтийских столиц - Риге, Таллине и Вильнюсе.

Авиакомпания также набирает капитанов Airbus A220-300 с лицензиями ICAO и EASA ATPL и старших вторых пилотов, которым будет предложена возможность повышения до капитана в течение одного года.

Специалистам, которые пройдут квалификационный отбор и присоединятся к airBaltic в период с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года, авиакомпания предоставит брутто-премию в размере 15 000 евро для капитанов и 10 000 евро для старших вторых пилотов.