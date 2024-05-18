airBaltic назвала самые популярные маршруты из Вильнюса

Самолеты airBaltic летают из Вильнюса в Мюнхен 6 раз в неделю, два раза в неделю летают в Дубровник и два раза - в Ниццу. В числе популярных маршрутов - Пальма-де-Майорка, Таллин, Париж и Краков. В этом году пассажиры больше всего интересуются направлениями, которые дают возможность сочетать культурный опыт, развлечение и бизнес.
Напомним, что с мая 2024 года самолеты airBaltic из Вильнюса начали летать в Краков, Гамбург и Лиссабон. Планируется открыть прямое сообщение с Осло и Амстердамом (из Паланги). Кроме того, авиакомпания намерена увеличить число рейсов из Вильнюса в Мюнхен, Париж, Таллин, а из Паланги - в Ригу.