"Этот год начался с большими мощностями, мы предлагаем нашим клиентам все больше вариантов поездок. Поэтому по-прежнему обеспечим наилучшее сообщение с Литвой", – сказал гендиректор airBaltic Мартин Гаусс.
Авиакомпания предлагает прямые перелеты между Вильнюсом и Амстердамом, Берлином, Дублином, Дубровником, Киевом, Лондоном, Мюнхеном, Осло, Парижем и Таллином, а также удобное сообщение через Ригу. В мае открываются перелеты из Вильнюса в Гамбург.
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