airBaltic до конца февраля прекращает ночные полеты в Украину

Авиакомпания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой. Пассажирам этих рейсов будет предложено перенести бронирование на другие рейсы.
В airBaltic указывают, что перед каждым рейсом оценивают текущую ситуацию и следуют рекомендациям официальных властей. Авиакомпания готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.
На этой неделе airBaltic планирует ежедневно выполнять рейсы между Киевом и Ригой, также в графике два рейса между Киевом и Вильнюсом.
Между тем Украина заявила, что ее воздушное пространство остается открытым для международных рейсов.
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