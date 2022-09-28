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Латвийская авиакомпания Air Baltic с мая следующего года начинает выполнять рейсы из Вильнюса на Майорку и в Малагу в Испании, Ниццу во Францию и греческий город Ираклион.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю с начала мая, говорится в сообщении компании. В летнем сезоне следующего года планируется запустить 18 новых маршрутов.
"Это самое большое количество новых маршрутов за один сезон в истории Air Baltic", — сказал для пресс-релиза генеральный директор компании Мартин Гаусс.
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