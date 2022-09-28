aA
Латвийская авиакомпания Air Baltic с мая следующего года начинает выполнять рейсы из Вильнюса на Майорку и в Малагу в Испании, Ниццу во Францию ​​и греческий город Ираклион.
Air Baltic lėktuvas
Air Baltic lėktuvas
© Vida Press

Рейсы будут выполняться два раза в неделю с начала мая, говорится в сообщении компании. В летнем сезоне следующего года планируется запустить 18 новых маршрутов.

"Это самое большое количество новых маршрутов за один сезон в истории Air Baltic", — сказал для пресс-релиза генеральный директор компании Мартин Гаусс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Российские туристы могут прилететь в Литву на самолете, почему этот коридор оставили открытым?

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Пассажиропоток в аэропортах Литвы в августе вырос на 54%, число полетов – на 25%

В августе в аэропортах Литвы было обслужено более 573...

Авиакомпания Ryanair отменяет пять рейсов из Вильнюса

Авиакомпании продолжают сокращать число рейсов из...

TOP новостей

Представители сельского туризма: часть литовцев переманили поляки

Литовские предприниматели, ориентированные на...

Эфир Delfi: Лукашенко, Путин и мобилизация, Литва и белорусы - визовый вопрос

В студии Delfi - старший аналитик BISS Вадим Можейко....

Два Александра из "Азова". Что рассказывают родные погибших на "Азовстали" в Мариуполе украинских воинов

Почти три месяца ожесточенных боев с российскими...

Премьер Литвы: избиратели должны быть заинтересованы в том, чтобы госслужащие получали хорошую зарплату

Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что реформа...

Российские туристы могут прилететь в Литву на самолете, почему этот коридор оставили открытым?

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...