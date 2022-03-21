Рейсы с 3 мая на самолете Airbus A220-300 будут осуществляться трижды в неделю, сообщила компания.
"Сообщение с этим экономически сильным германским городом будет способствовать улучшению сообщений в целом и откроет дополнительные возможности как для привлечения инвесторов, так и для поощрения въездного туризма", – отметил в пресс-релизе глава отдела авиационных услуг литовской компании - оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас.
Вице-президент Air Baltic Вольфганг Рюсс отметил, что этим летом компания надеется предложить 12 прямых рейсов из Вильнюса.
Air Baltic из Вильнюсского аэропорта сейчас летает в Амстердам, Берлин, Дублин, Киев, Лондон, Мюнхен, Осло, Париж, Таллин и Ригу.
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