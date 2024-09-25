Агентство: сентябрьские цены на электроэнергию на бирже – ниже на 12 процентов

По данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), на прошлой неделе средняя стоимость электроэнергии на бирже составила 0,098 евро/кВтч без НДС – что на 1 проц. выше средней цены на предыдущей недели, которая составила 0,097 евро/кВтч без НДС.
Во вторник, по сравнению с 17 сентября, два независимых поставщика электроэнергии оставили тарифы на электроэнергию в 12-месячном и 24-месячном фиксированных тарифных планах без изменений, а один поставщик повысил их на 0,5–1,5 проц.
Средняя стоимость 1 кВтч в 24-месячных фиксированных тарифных планах, предлагаемых независимыми поставщиками электроэнергии, за неделю увеличилась с 0,253 евро/кВтч до 0,254 евро/кВтч (однотарифная зона) и с 0,243 евро/кВтч до 0,245 евро/кВтч (двухтарифная зона).
Средние двухтарифные ставки в предлагаемых 12-месячных фиксированных тарифных планах выросли на 0,3 проц. и составляют 0,238 евро/кВтч (двухтарифная зона) и 0,248 евро/кВтч (однотарифная зона).
Средняя стоимость электроэнергии в нефиксированных тарифных планах в сентябре составляет 0,241 евро/кВтч, тогда как средняя августовская цена была 0,256 евро/кВтч.
На данный момент фиксацию цены на электроэнергию сроком на 9 месяцев, 10 месяцев и 18 месяцев предлагают по одному поставщику, а планы с фиксацией цены на 12 месяцев и 24 месяца – три поставщика.
ЛАЭ напоминает, что с 1 июля цена общественного электроснабжения (план „Стандартный“) составляет 0,197 евро/кВтч (однотарифная зона), а также 0,225 евро/кВтч и 0,133 евро/кВтч (двухтарифная зона).
В сентябре этого года цена гарантийного электроснабжения (план „Стандартный“) составляет 0,250 евро/кВтч (однотарифная зона), а также 0,266 евро/кВтч и 0,215 евро/кВтч (двухтарифная зона). По сравнению с августом гарантийное электроснабжение подорожало на 5-6 проц.