Агентство: сентябрьские цены на электроэнергию на бирже – ниже на 12 процентов

По данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), на прошлой неделе средняя стоимость электроэнергии на бирже составила 0,098 евро/кВтч без НДС – что на 1 проц. выше средней цены на предыдущей недели, которая составила 0,097 евро/кВтч без НДС.

Во вторник, по сравнению с 17 сентября, два независимых поставщика электроэнергии оставили тарифы на электроэнергию в 12-месячном и 24-месячном фиксированных тарифных планах без изменений, а один поставщик повысил их на 0,5–1,5 проц.