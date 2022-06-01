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На данный момент самое дорогое электричество предлагает независимый поставщик Enefit, а самое дешевое – Elektrum Lietuva, таковы данные Литовского энергетического агентства на 1 июня 2022 года.
Агентство: самое дешевое электричество предлагает Elektrum Lietuva, самое дорогое – Enefit
© Shutterstock

За неделю особенно подорожало электричество в компании Enefit, чуть меньше – Ignitis, в предложениях Perlas energijа и Elektrum Lietuvа цены снизились.

Согласно прогнозам Enefit, счет за месяц при фиксированной цене и одной зоне увеличился на 3,36 евро - до 51,32 евро, Ignitis – на 1,05 евро - до 48,9 евро (на прошлой неделе компания снизила счет на 3,3 евро).

Между тем счета в компании Perlas energijа снизились на 3 евро - до 46,35, Elektrum Lietuvа – на 1,76 евро - до 45,75 евро.

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Агентство проделало предварительные подсчеты, при допущении, что в месяц в среднем хозяйство использует 150 кВт/ч электроэнергии, из них 65% - днем, а 35% – ночью.

Для более точного анализа предложений агенство разделила предложения на с фиксированной и нефиксированной ценой (связанной с ценами на бирже Nord Pool).

Выбрать независимого поставщика 0,5 млн. жителей Литвы должны до 18 июня, потребители третьей группы – до середины декабря.

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