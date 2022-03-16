Агентство Fitch предупредило об угрозе дефолта РФ

Как передало агентство Reuters, речь может идти о первом крупном дефолте по внешнему долгу с 1917 года, когда большевики отказались платить по царским долгам.
Облигации, о которых идет речь сейчас, были выпущены в 2013 году и подлежат покрытию в американских долларах, при этом банк Citi выступает в качестве агента при платежах по ним.
Ряд рейтинговых агентств понизил кредитоспособность России до "мусорной"
Вечером 14 марта Минфин РФ сообщил, что направил банку-платежному агенту поручение о выплатах инвесторам купонного дохода по двум выпускам облигаций 15 марта.
Несмотря на имеющуюся угрозу Международный валютный фонд (МВФ), однако, считает маловероятным, что на данном этапе присутствует возможность других серьезных последствий для финансовой системы РФ в случае невыполнения долговых обязательств.
Целый ряд рейтинговых агентств ранее уже понизил кредитоспособность России до "мусорного" уровня. Кроме того, Евросоюз запретил ведущим рейтинговым агентствам оценивать российские облигации и компании. Многие инвесторы при принятии решений о вкладах ориентируются на оценки агентств, чтобы лучше спрогнозировать возможные потери. Данный шаг, по мнению Брюсселя, позволит еще больше усилить экономическое давление на Кремль.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Взрывы в городах, есть пострадавшие; закон о запрете российской пропаганды
Больше трех недель на территории Украины продолжаются...
Специальный эфир Delfi: российская угроза в Приднестровье — стоит ли опасаться Украине? Видео обращение представителей бурятской нации против российской агрессии в Украине (1)
В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли...
Председатель Службы регулирования: электроэнергия может подорожать на 50%, а газ - на 200%
Председатель Государственной службы регулирования...
Русский Литвы рассказал, как он видит нынешнюю ситуацию: вера в Путина - трагедия народа
В Литве проживают почти 5% русских, это третья по...
Литовский бизнес может принять тысячи украинцев: для решения проблем этого недостаточно
В Литву с каждым днем приезжает все больше беженцев из...