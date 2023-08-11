Агентство энергетики: топливо за неделю в Литве подорожало на 4%

За неделю, с 31 июля по 7 августа, средние цены на дизельное топливо выросли во всех сравниваемых странах региона Балтийского моря (на 0,4–5,9 проц.), за исключением Латвии, где средняя цена снизилась на 1,9 проц.

Средняя цена на дизельное топливо в Литве в период с 31 июля по 7 августа составляла 1,47 евро/л (на 3,9 проц. выше, чем на минувшей неделе). Однако это на 0,14 евро/л ниже средней цены на дизельное топливо в Эстонии и на 0,04 евро/л дешевле, чем в Латвии. В Польше средняя цена на дизтопливо (1,45 евро/л) ниже, чем в нашей стране.

Средние цены на бензин за неделю выросли только в Литве и Польше (на 2,5 проц. и 0,2 проц. соответственно). Средняя цена на бензин в Литве в период с 31 июля по 7 августа составляла 1,55 евро/л. В Польше средняя цена на бензин была на 0,06 евро/л ниже, чем в нашей стране, и составляла 1,49 евро/л. Для сравнения, в Эстонии она составляет 1,72 евро/л, что на 0,17 евро/л выше, чем в Литве.