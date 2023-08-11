Агентство энергетики: топливо за неделю в Литве подорожало на 4%

За неделю, с 31 июля по 7 августа, средние цены на дизельное топливо выросли во всех сравниваемых странах региона Балтийского моря (на 0,4–5,9 проц.), за исключением Латвии, где средняя цена снизилась на 1,9 проц.
Средняя цена на дизельное топливо в Литве в период с 31 июля по 7 августа составляла 1,47 евро/л (на 3,9 проц. выше, чем на минувшей неделе). Однако это на 0,14 евро/л ниже средней цены на дизельное топливо в Эстонии и на 0,04 евро/л дешевле, чем в Латвии. В Польше средняя цена на дизтопливо (1,45 евро/л) ниже, чем в нашей стране.
Средние цены на бензин за неделю выросли только в Литве и Польше (на 2,5 проц. и 0,2 проц. соответственно). Средняя цена на бензин в Литве в период с 31 июля по 7 августа составляла 1,55 евро/л. В Польше средняя цена на бензин была на 0,06 евро/л ниже, чем в нашей стране, и составляла 1,49 евро/л. Для сравнения, в Эстонии она составляет 1,72 евро/л, что на 0,17 евро/л выше, чем в Литве.
В отчетный период средние цены на бензин только в странах Балтии (на 11-13 проц.) ниже прошлогодних цен. Средние цены на дизтопливо за последние 12 месяцев снизились во всех сравниваемых странах – на 5-17 проц. В этот период наибольшее снижение средней цены на топливо отмечалось в Литве и Латвии.
В период с 1 по 9 августа оптовые цены на бензин снизились на 0,03 евро/л, а цены на дизельное топливо выросли на 0,02 евро/л. Следует напомнить, что в июле отмечался рост оптовых цен на топливо: бензин и дизтопливо подорожали на 0,13 евро/л и 0,14 евро/л соответственно.
Цена на нефть марки Brent на отчетной неделе составляла 85,6 долл./баррель, что на 2,4 проц. выше средней цены на предыдущей неделе. Цена на нефть марки Urals составила 70,7 долл./баррель, что на 3,5 проц. выше средней цены на предыдущей неделе.