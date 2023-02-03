По данным ЛАЭ, с 23 по 30 января бензин в Литве подорожал в среднем на 1,9 проц., а дизельное топливо – на 1,6 проц. Рост цен на топливо фиксируется третью неделю подряд.

Как отмечает агентство, цены на топливо растут с 9 января – за этот период они выросли в среднем на 3 проц. или 0,05 евро/л. До этого средняя цена на топливо с ноября прошлого года снижалась 11 недель подряд.

30 января бензин в Литве стоил 1,52 евро/л., дизтопливо – 1,69 евро/л.

Между тем, за год (с января 2022 года) средняя цена на бензин в Литве выросла на 5 проц., на дизельное топливо — на 28 проц. Среди всех сравниваемых ЛЭА стран рост цен в Литве был меньше, чем в других странах Балтии и Польше, но больше, чем в Германии. Базовые (оптовые) цены на бензин в Литве в течение января выросли на 0,052 евро/л., на дизельное топливо – снизились на 0,026 евро/л.

По подсчетам ЛАЭ, с конца августа 2022 г. средняя цена на бензин в Литве (1,524 евро/л.) ниже, чем на дизельное топливо (1,692 евро/л.).

В январе средняя стоимость реализации бензина снизилась до 0,08 евро/л., средняя доля биотоплива составила 0,02 евро/л. Средняя стоимость реализации дизельного топлива снизилась до 0,11 евро/л., средняя доля биотоплива составила 0,09 евро/л.

По данным на 30 января средняя цена на бензин в Латвии составила 1,66 евро/л., в Эстонии – 1,78 евро/л., в Польше – 1,42 евро/л., в Германии – 1,85 евро/л.

За тот же период дизтопливо в Латвии в среднем стоило 1,76 евро/л., в Эстонии – 1,80 евро/л., в Польше – 1,62 евро/л., в Германии – 1,85 евро/л.