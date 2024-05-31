Агентство энергетики: средние цены на топливо в Литве снижаются пятую неделю подряд

За неделю средние цены на бензин снизились во всех сравниваемых странах Балтии и соседних странах ( Польша , Германия ) на 0,2-1,1%, за исключением Эстонии , где средняя цена выросла на 0,9%.

27 мая средняя цена на дизельное топливо в Литве составляла 1,43 евро/л, а средняя цена на бензин – 1,52 евро/л.

В странах Евросоюза на прошлой неделе топливо также дешевело: средняя цена на бензин снизилась на 0,8%, на дизельное топливо – на 0,7%. По сравнению со средними ценами на топливо в странах ЕС , средняя цена на бензин в Литве ниже на 13,7%, а на дизельное топливо – на 11,4%.

По данным ЛАЭ, за этот период бензин подешевел на 0,05 евро/л, а дизельное топливо – на 0,10 евро/л. Цена на дизельное топливо в Литве на данный момент самая низкая с августа 2023 года.

Средняя цена на бензин в Польше составляет 1,55 евро/л и на 0,03 евро/л выше, чем в нашей стране. Средние цены на бензин в Эстонии и Латвии составляют 1,75 евро/л и 1,70 евро/л соответственно.

Средние цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах Балтии и соседних странах за неделю снизились на 0,2-1,1%, за исключением Эстонии, где средняя цена выросла на 0,8%.

В настоящее время средняя цена на дизельное топливо в Польше составляет 1,55 евро/л и на 0,12 евро/л выше, чем в нашей стране. В Эстонии и Латвии средние цены на дизельное топливо составляют 1,55 евро/л и 1,60 евро/л соответственно.