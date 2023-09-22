Агентство энергетики: сейчас потребители платят меньше, чем за общественное электроснабжение

"Хотим представить мнение о либерализации, основанное не на эмоциях или других основаниях, а на оценке, основанной на фактах. По нашим подсчетам, либерализация работает, поскольку с начала второго этапа те потребители, которые выбрали самые дешевые фиксированные тарифные планы (...), платили меньше, чем за общественное электроснабжение. Это один из критериев, свидетельствующий о том, что либерализация работает", – заявила журналистам в пятницу врио директора ЛАЭ Агне Багочюте.

По ее словам, при наличии только общественного электроснабжения потребители будут лишены возможности выбирать более низкие тарифы на электроэнергию, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии.

По словам главы ЛАЭ, с этого года наблюдаются изменения и в поведении потребителей – жители стали внимательнее относиться к изменению цен на рынке и динамике предложений поставщиков.