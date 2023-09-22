Агентство энергетики: сейчас потребители платят меньше, чем за общественное электроснабжение

"Хотим представить мнение о либерализации, основанное не на эмоциях или других основаниях, а на оценке, основанной на фактах. По нашим подсчетам, либерализация работает, поскольку с начала второго этапа те потребители, которые выбрали самые дешевые фиксированные тарифные планы (...), платили меньше, чем за общественное электроснабжение. Это один из критериев, свидетельствующий о том, что либерализация работает", – заявила журналистам в пятницу врио директора ЛАЭ Агне Багочюте.
По ее словам, при наличии только общественного электроснабжения потребители будут лишены возможности выбирать более низкие тарифы на электроэнергию, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии.
По словам главы ЛАЭ, с этого года наблюдаются изменения и в поведении потребителей – жители стали внимательнее относиться к изменению цен на рынке и динамике предложений поставщиков.
"Мы видим, что поставщики действительно реагировали на цены и постоянно их снижали, (...) цены колебались и потребители реагировали на это", – сказала А. Багочюте.
По словам врио руководителя Центра анализа энергетических данных ЛАЭ Витяниса Гудялиса, ход третьего этапа либерализации пока оптимистичен. Он отмечает, что на этапе, который продлится до 2026 г., 49 проц. потребителей уже выбрали независимого поставщика – по данным на этот понедельник, их было 449 тыс.
"Это очень интересная, оптимистичная и несколько неожиданная цифра. На втором этапе 50 проц. потребителей выбирали поставщика за 1,5 месяца до истечения срока. На третьем этапе 50 проц. потребителей, сделавших свой выбор, у нас уже есть практически сейчас", – сказал В. Гудялис.
Ранее агентство сообщало, что в настоящее время стоимость 1 кВтч в 24-месячных фиксированных тарифных планах независимых поставщиков составляет 23,4 цента/кВтч (две зоны) и 24,3 цента/кВтч (одна зона), в 12-месячных – 23,4 цента/кВтч и 23,8 евро/кВтч соответственно.