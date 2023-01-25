По данным агентства, в двух предлагаемых планах тарифы уже ниже минимального компенсируемого государством тарифа – 28 центов/кВтч.

По расчетам ЛАЭ, за неделю крупнейший независимый поставщик — Ignitis — снизил предлагаемые цены в среднем на 8 проц. (3 цента/кВтч), а Elektrum Lietuva и Elektrum Lietuva, занимающие примерно по десятой части рынка, снизили соответственно на 15 проц. (5 центов/кВтч) и на 3 проц. (1 цент/кВтч).

Средняя стоимость планов с фиксированным тарифом (на 2 и 3 года) составила 31 цент/кВтч.

По сравнению с прошлогодним декабрем в январе Ignitis снизил цены на 31 проц. (13 центов/кВтч), Elektrum Lietuva – 21 проц. (8 центов/кВтч), Enefit – 17 проц. (7 центов/кВтч).

По данным ЛАЭ, поставщики снижают предлагаемые тарифы, так как в начале 2023 г. электричество дешевело на бирже. За первые три недели января цена на электроэнергию в литовской зоне биржи Nord Pool составила 9,3 цента/кВтч, в то время как в декабре прошлого года она составляла 26,4 цента/кВтч.

Также, по данным агентства, фиксировать тарифы на срок 12 и 24 месяцев в настоящее время предлагает только Ignitis.

Фиксировать тарифы на срок 36 месяцев предлагали 3 поставщика, но в этом году Ignitis от такого плана отказался.

В то же время Enefit – единственный поставщик, предлагающий зафиксировать тариф на 7 лет.