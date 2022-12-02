Агентство энергетики: поставщика электроэнергии выбрал 71% потребителей

Как отмечает агентство энергетики, с середины октября 24-месячные планы предлагали два поставщика, а с прошлой недели 24-месячные планы предлагает только Ignitis.
По данным на конец ноября, независимого поставщика электроэнергии уже выбрали 1,18 млн. потребителей, то есть 71 проц. всех бытовых потребителей. Поставщика еще не выбрали 490 тыс. бытовых потребителей (29 проц. всех бытовых потребителей), из них 428 тыс. – участники III этапа либерализации.
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