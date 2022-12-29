Агентства недвижимости получили штрафы почти на 1 млн евро

Такое соглашение ограничивало взаимную конкуренцию, нарушало Закон о конкуренции и договоры о функционировании Европейского союза, сообщили в СК.
Ассоциация оштрафована на 4,5 тыс. евро, а самые большие штрафы были наложены на агентства Ober-Haus nemojamas turtas — 450,6 тыс. евро, Inreal — 124,7 тыс. евро, Capital Realty — 69,9 тыс. евро.
СК установил, что Кодекс этики, принятый членами Ассоциации агентств недвижимости Литвы в 2015 году, содержал положение о том, что специалисты по недвижимости должны избегать прямого общения с брокерскими клиентами других агентств, входящих в ассоциацию, во избежание взаимной конкуренции. Кроме того, ассоциация и ее члены договорились не конкурировать друг с другом за брокеров.
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