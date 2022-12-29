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Совет по конкуренции (СК) оштрафовал Ассоциацию агентств недвижимости Литвы и 39 ее членов на 969 тысяч евро за соглашение не переманивать друг у друга клиентов и брокеров.
Агентства недвижимости получили штрафы почти на 1 млн евро
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Такое соглашение ограничивало взаимную конкуренцию, нарушало Закон о конкуренции и договоры о функционировании Европейского союза, сообщили в СК.

Ассоциация оштрафована на 4,5 тыс. евро, а самые большие штрафы были наложены на агентства Ober-Haus nemojamas turtas — 450,6 тыс. евро, Inreal — 124,7 тыс. евро, Capital Realty — 69,9 тыс. евро.

СК установил, что Кодекс этики, принятый членами Ассоциации агентств недвижимости Литвы в 2015 году, содержал положение о том, что специалисты по недвижимости должны избегать прямого общения с брокерскими клиентами других агентств, входящих в ассоциацию, во избежание взаимной конкуренции. Кроме того, ассоциация и ее члены договорились не конкурировать друг с другом за брокеров.

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