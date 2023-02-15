Аэропорты Литвы – среди первых, завершивших подготовку зон для современной системы пограничного контроля

Новый порядок въезда и выезда основывается на регламенте ЕС, который предусматривает обязанность всех стран сообщества (Шенгенской зоны), имеющих внешнюю границу с третьими странами, создать иностранным гражданам условия для регистрации в системе въезда/выезда (ЕЕS), а для этого необходимо внедрение новой системы регистрации и пограничного контроля, подготовка зон. Литва выбрала внедрение комплексной универсальной системы.

В настоящее время большинство государств ЕС и их аэропортов еще только готовятся к внедрению автоматизированных систем контроля, готовят зоны для них в целях обеспечения возможности прохождения вышеупомянутой процедуры ЕЕS. Аэропорты Литвы – среди первых как в регионе, так и во всем ЕС, кто уже завершил работы по подготовке инфраструктуры новой системы. Также завершена установка технического оборудования системы, идут работы по инсталляции и конфигурации программного обеспечения.

"Во всех аэропортах Литвы уже проведены подрядные работы по адаптации пространств, которые теперь гораздо удобнее для пограничного контроля пассажиров, здесь будут установлены и терминалы самообслуживания, информационные экраны. Мы также тщательно спланировали не только новые зоны, в которых будут проводиться дополнительные проверки, но и смоделировали процессы управления пассажиропотоком и удобного обслуживания пассажиров. После запуска вышеупомянутого процесса контроля прибывающие граждане третьих стран не только получат исчерпывающую информацию об ожидающих их процедурах, но и получат возможность получить основную часть услуг совершенно самостоятельно в терминалах самообслуживания", – рассказал директор Департамента охраны и безопасности аэропортов Литвы Видас Кшанас.

Общие инвестиции в адаптацию пространств для запуска в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги составляют около 3 млн. евро (без НДС).

Такие системы самообслуживания для пассажиров из третьих стран должны быть внедрены во всех основных международных пунктах пограничного контроля Литвы.

Аэропорты Литвы тщательно согласовывали внедрение процедуры нового контроля ЕЕS со специалистами Службы охраны государственной границы (СОГГ), которые позже будут администрировать эту систему и осуществлять контроль.

СОГГ утверждает, что благодаря внедряемой системе пассажиры испытают меньше неудобств во время регистрации, сэкономят много времени при прохождении процедур. С началом работы системы рекомендуется заранее, еще до прибытия ознакомиться с регистрационной системой Литвы (ROBARS) на ее сайте. Вне всякого сомнения, новая система в ближайшем будущем внесет существенный вклад не только в удобство путешествий, но и в безопасность Шенгенской зоны.

Что важно знать гражданам третьих стран?

Как указывают в сообщении, во время процедуры регистрации и проверки ЕЕS будет осуществляться сбор и проверка биометрических и персональных данных граждан третьих стран, которые в первый раз прибыли на территорию ЕС.

Помимо паспортных данных, будут собраны биометрические данные, включая отпечатки пальцев и изображение лица. Проставление штампов в паспортах граждан третьих стран, прибывших в Шенгенскую зону, не предусмотрено – система действует автоматически и сведения фиксируются в специальной базе данных.