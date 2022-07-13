Аэропорты Литвы находятся среди лидеров по росту числа пассажиров в Европе

Аэропорты Литвы – среди лидеров

По утверждению Ауримаса Стиклюнаса, временного главы аэропортов Литвы, после отмены пандемических ограничений авиационный сектор столкнулся с новыми вызовами.

"Год мы встретили позитивно – все больше стран стало отказываться от применявшихся к пассажирам ограничений, введенных ранее в связи с COVID-19: тестов, самоизоляции. Данные тенденции позволили прогнозировать значительное восстановление сектора, однако даже лучшие прогнозы были превзойдены. Такой быстрый рост создал и немало операционных вызовов для некоторых участников авиационного сектора", – прокомментировал A. Стиклюнас.

По его мнению, господствующее напряжение, которое было усугублено и войной, развязанной Россией против Украины в конце февраля, не помешало литовским аэропортам занять высокие позиции среди аэропортов Европы по скорости восстановления, говорится в пресс-сообщении аэропортов Литвы.

"Мы находимся среди лидеров во всей Европе по результатам восстановления. В июне этого года нам удалось восстановить поток рейсов почти на 90 проц., по сравнению с бывшим в тот же период до пандемии. Если сравнивать число пассажиров, то в июне 2022 года через аэропорты Литвы прошло 93 проц. пассажиропотока, зафиксированного в 2019 году. Кроме того, мы предлагаем пассажирам 98 направлений", – представил результаты A. Стиклюнас.

Временный глава аэропортов Литвы утверждает, что первое полугодие сего года существенно опережает результаты за тот же период прошлого года. Пассажиропоток вырос почти в 5 раз, поток рейсов – вдвое. Предложение направлений с 80 увеличилось до 98.

Каких вызовов следует ожидать?

В связи с сильным ростом спроса на поездки европейские и литовские аэропорты интенсивно готовятся к следующему году и быстро растущим потокам рейсов и пассажиров.

"Уже в начале этого лета в крупнейших аэропортах Европы наблюдались операционные вызовы, которые также обусловили и большие неудобства для пассажиров. Хоть ситуация в Литве и стабильная, а количество рейсов, которые были отменены или опаздывали более, чем на 2 часа, примерное такое же, что и до пандемии (соответственно, 1 и около 2 процентов), тенденции демонстрируют, что необходимо продолжать активно планировать проекты по развитию, увеличивать число работников – именно в этих направлениях мы ведем интенсивную работу", – отмечает A. Стиклюнас.

Он призывает не забывать об экономических и энергетических проблемах, которые не обходят стороной ни один транспортный сектор. Тем не менее по мнению эксперта, рост инфляции не оказал особого негативного влияния на желание людей путешествовать в первое полугодие.

Аэропорты Литвы рассчитывают на дальнейший рост

Как говорится в сообщении, после того как авиационный летний сезон полностью вступил в свои права, аэропорты Литвы обновили прогноз потока пассажиров и рейсов на 2022 год.

"Преобладавшее в начале года улучшение позволило спрогнозировать, что число пассажиров в аэропортах Литвы должно достичь до 4,4 млн., а количество рейсов – до 49,5 тыс. Однако заменив восстановление авиации на рост, прогнозируем, что через литовские аэропорты в этом году пройдет уже около 4,7 млн. пассажиров и будет обслужено более 50 тыс. рейсов", – указал A. Стиклюнас.

По его словам, за год прогноз пришлось улучшать уже несколько раз, а это демонстрирует, что стратегия поощрения партнеров и пассажиров литовских аэропортов полностью оправдала себя, особенно если сравнивать достигнутые результаты с другими аэропортами Прибалтики.

"Мы будем последовательно продолжать работу и реализацию действий, которые помогут достичь поставленных целей. Мы адаптировали свою стратегию деятельности, которая направлена на поощрение партнеров и пассажиров, а также на усовершенствование инфраструктуры. Мы успешно занимались реализацией данных приоритетов даже во время пандемии, поэтому будем придерживаться этого направления и в дальнейшем", – сказал A. Стиклюнас.