Аэропорт Паланги будет открыт на следующей неделе

По сообщению компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai, в аэропорту Паланги завершены все основные работы, заменены покрытия, обновлена взлетно-посадочная полоса, прочие части аэропорта, установлена система сбора поверхностных стоков и подземное оборудование поставки электроэнергии самолетам.
Все рейсы будут проходить в обычном режиме с 21 октября, оставшиеся работы будут проходить до 1 декабря, однако они не будут мешать работе аэропорта.
Латвийская A.C.B. проведет работы за 16,5 млн евро.
В предыдущий раз реконструкция взлетно-посадочной полосы проводилась в 2007 году.
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